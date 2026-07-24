虐狗摆拍︱内地流浪动物骗局曝光 呃¥250万仅¥3000元用于救助

央视新闻昨日（24日）起底流浪动物救助骗局，指有犯罪团伙通过低价购买残疾、年老流浪狗，减少喂食、故意伤害令狗病态消瘦，再摆拍骗网友捐助打赏，收到的250万（人民币，下同）善款仅3000元用于救助。涉案李某被判刑10年半。

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团伙打造虚假「流浪家园」

报道指，网友方女士被一个名叫「小流浪家园」的直播间打动，画面中多只流浪狗踡缩在院子里，配文写着「宠物基地陷入断粮绝境，希望网友施以援手」。在斥资5000元向其捐助狗粮后，方女士发现寄到当地的「救助快递」竟是空包裹。

警方调查后发现，该帐号背后是一个打着救助动物旗号、实质进行诈骗的团伙。公司实控人李某于2022年下半年召集亲友在村里租了一个院子，放置用低价购买的残疾、年老的狗只，打造虚假「流浪家园」。为让画面更具冲击力，他们通过减少喂食或禁止动物进食方式，让其呈现病态消瘦，甚至故意伤害犬只，以片区网友信任和援助。

主犯被判刑10年半

经查，2022年到2024年该团伙骗了1500余名爱心人士，涉金额超250万，其中真正用于动物的支出金额仅3000余元，绝大部分赃款被用于购买豪车等。河南省周口市商水县人民法院判决，主犯李某犯诈骗罪判刑10.5年，其余6人被分别判刑9.5年至两年4个月不等。