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湖南图书馆指有读者违规翻墙 宣布关停Wi-Fi及公开手机号

即时中国
更新时间：08:44 2026-07-24 HKT
发布时间：08:44 2026-07-24 HKT

位于湖南长沙的国家一级图书馆「湖南图书馆」近日宣布，馆内无线网络（Wi-Fi）临时关停整改，原因是部分读者上网后擅自使用「翻墙」（VPN）软件访问境外违规网站，存在严重安全隐患。3名涉事读者手机号中的7位数字更被公开。

3读者手机号被公开

湖南图书馆本月21日发公告称，经技术监测核实，有读者连接馆内公用Wi-Fi后，擅自使用翻墙软件访问境外违规网站，引发异常流量。相关行为涉嫌违法，已被网信部门记录。涉事读者手机号的前3位和后4位数字遭曝光，内地手机号共11位。

公告亦指，为保障馆内网络运行、筑牢读者资讯安全防线，近期将对公用Wi-Fi系统实施整改。整改自7月22日起实施，期间馆内公用Wi-Fi将临时关闭，后续将视乎实际情况逐步恢复服务。馆方还提醒，网络空间并非法外之地，馆方将常态化强化网络环境监测，对读者入网违规行为秉持「零容忍」原则。情节严重、涉嫌违法的，将移交公安、网信等部门处置。

湖南图书馆是中国最早以「图书馆」命名的省级综合性公共图书馆，始建于1904年，目前是全国古籍重点保护单位。

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