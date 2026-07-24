中国观察：宁见菲外长 不见日外相？

正在马尼拉召开的东亚系列外长会，堪称当下地区关系「晴雨表」，看点十足。东盟与中日韩外长会昨如期举行，日本外相茂木敏充全程参会，中方席位却换了面孔，外长王毅并未现身，由副部长华春莹代为出席。这罕见缺席动作，充分说明目前中日关系有多坏。

东盟+中日韩框架旨在携手合作

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东盟+中日韩框架设立于1997年金融危机时期，初衷是东亚国家抱团协商、携手合作，每年夏天召开。中方向来十分重视这个机制，外长甚少缺席。例如2012年，日本政府推动所谓「钓鱼岛国有化」，引发外交风波，当年7月时任中国外长杨洁篪在柬埔寨仍按计划出席了东盟与中日韩外长会。

再比如2022年8月初，美国众议长佩洛西破天荒访台后，日方跟随G7发声明批评解放军围台军演升高地区局势。中方强烈不满，召见日本大使严正交涉。当时正值在柬埔寨出席东盟系列会议的外长王毅，也没有缺席中日韩外长会，只取消了原定的中日外长双边会晤。

今次王毅在马尼拉，却干脆连这场多边会议都不出席，降格力度比以往更强，矛头明显指向日本。尽管日方声称，茂木敏充在会场期间曾与王毅「短时间接触」，但相信至多是会场内的点头碰面，完全算不上甚么外交互动，纯属日方自我圆场的说法。

值得注意的是，短短两天前，中菲船只在南海仁爱礁再起摩擦，但即使火药味十足，王毅前日仍应约与菲外长拉扎罗双边会晤，新华社还发了握手相。虽然这可能是对东道主菲律宾的尊重，但两组画面一对照，谁都能读出：眼下中日关系，远比中菲棘手得多。

自去年11月日本首相高市早苗在国会发表「台湾有事」论、触碰中方主权红线后，中日对话近乎停摆。此后东京虽多次对外释放希望沟通的信号，却始终没有拿出修正涉台错误立场的实质行动，中方自然不会轻易重启高层交流。

纪晓华