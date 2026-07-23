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重庆彭水山体崩塌灾害造成11人死亡50人失联

即时中国
更新时间：22:40 2026-07-23 HKT
发布时间：22:39 2026-07-23 HKT

本月17日9时许，重庆彭水县汉葭街道发生大型山体崩塌灾害。官方今晚（23日）公布，灾害发生以来，经广泛开展线索征集、现场登记、走访调查、技术甄别、信息汇总比对等工作，结合救援进展，核对出本次山体崩塌灾害造成10人受伤、11人死亡、50人失联。

央视报道指，灾情发生后，当地调度部署，多支专业救援队伍驰援彭水，组建现场抢险救援指挥部，连续多日争分夺秒开展不间断全域搜救。

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不过因现场崩塌体方量大、坠落巨石体积大数量多、现场作业面狭小、边坡稳定性差，救援难度特别大，已调集多方专业力量，投入大型工程机械、生命探测设备、无人机等专业装备，在严防发生次生灾害和确保救援人员安全的情况下，采用定向爆破、逐层推进的方式全力开展救援。目前，已进入深度救援阶段，经多轮生命探测和搜寻，已无生命迹像。

目前，搜寻工作仍在继续推进，已组织专业人员对周边影响区域安全进行了科学检测。

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