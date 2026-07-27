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重庆山泥倾泻︱救援队发现失联巴士残骸 灾害已致11死50人失联

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更新时间：10:20 2026-07-27 HKT
发布时间：10:20 2026-07-27 HKT

本月17日上午9时许，重庆彭水县汉葭街道发生大型山体崩塌灾害。经过救援人员连日搜救，至26日深夜取得新进展。当天 23时52分，救援人员在C区作业面发现了失联的客运中巴车残骸，正在推进DNA检测以确认身份。

另外，现场搜寻与救援工作仍在紧张有序地进行中。官方23日晚上公布，结合救援进展，核对出本次山体崩塌灾害已造成10人受伤、11人死亡、50人失联。

现场救援工作仍在紧张有序地进行中。央视
现场救援工作仍在紧张有序地进行中。央视

落石体积大数量多 救援难度极大

央视报道指，灾情发生后，当地调度部署，多支专业救援队伍驰援彭水，组建现场抢险救援指挥部，连续多日争分夺秒开展不间断全域搜救。

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不过因现场崩塌体方量大、坠落巨石体积大数量多、现场作业面狭小、边坡稳定性差，救援难度特别大，已调集多方专业力量，投入大型工程机械、生命探测设备、无人机等专业装备，在严防发生次生灾害和确保救援人员安全的情况下，采用定向爆破、逐层推进的方式全力开展救援。目前，已进入深度救援阶段，经多轮生命探测和搜寻，已无生命迹像。

目前，搜寻工作仍在继续推进，已组织专业人员对周边影响区域安全进行了科学检测。

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