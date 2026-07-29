Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重庆山泥倾泻︱当局确认51死 仍有10人失联

即时中国
更新时间：00:22 2026-07-31 HKT
发布时间：10:45 2026-07-29 HKT

本月17日上午9时许，重庆彭水县汉葭街道发生大型山泥倾泻灾害。连日来救援人员展开全力搜救，截至31日凌晨，当局确认51人遇难，仍有10人失联。

落石体积大数量多 救援难度极大

彭水县通报，截至目前，陆上灾害现场已经全部搜寻完毕，将尽快恢复乌江三桥等中断交通及相关地区的生活秩序。乌江水域清理淤泥和搜寻工作仍在进行。

现场救援工作仍在紧张有序地进行中。央视
现场救援工作仍在紧张有序地进行中。央视

在本次搜救中，26日23时52分，救援人员在C区作业面发现了失联的客运中巴车残骸。另外，央视报道指，灾情发生后，当地调度部署，多支专业救援队伍驰援彭水，组建现场抢险救援指挥部，连续多日争分夺秒开展不间断全域搜救。

相关新闻：重庆山泥倾泻︱彭水安置点货车难入 电单车义工排队争送水送粮︱有片

不过因现场崩塌体方量大、坠落巨石体积大数量多、现场作业面狭小、边坡稳定性差，救援难度特别大，已调集多方专业力量，投入大型工程机械、生命探测设备、无人机等专业装备，在严防发生次生灾害和确保救援人员安全的情况下，采用定向爆破、逐层推进的方式全力开展救援。目前，已进入深度救援阶段，经多轮生命探测和搜寻，已无生命迹像。

目前，搜寻工作仍在继续推进，已组织专业人员对周边影响区域安全进行了科学检测。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
01:22
尖沙咀伤人｜更多细节曝光 好友生日派对散场后 伤者Issac留下再饮出事
突发
15小时前
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大
影视圈
10小时前
公屋长者住户厕所改用折门 保留原有木门变1物增储物空间？网民：佩服长者的心思
公屋长者厕所改用折门 保留木门变1物「再利用」方便退还 网民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养。
马浚伟上任集团副主席未够三个月股价升五成 自爆公司深圳园区收养流浪犬 呼吁爱护动物勿弃养
影视圈
14小时前
一田开设首间24小时便利店YATA GO！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
一田开设首间24小时便利店YATA go！开幕优惠猿田彦即磨咖啡低至$10 大卖日本零食饮品+米芝莲级辣油烧卖+水果沙冰
饮食
15小时前
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
01:58
何伯离世丨何煊遗愿求与子女和好 临终点名想见大仔倾两句 拒绝接受治疗只想和好如初
影视圈
15小时前
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
中年好声音4｜周志康最终成绩网上流出？  网民叹「下场」复制刘威煌：冇佢决赛唔使睇
影视圈
12小时前
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
日落下的彩虹丨45岁唐诗咏倒戈拍ViuTV剧 Day妈零违和网民赞贴地：好过马明开Filter
影视圈
10小时前
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
熊本地震︱专家揭「S级」警戒或再有7.3级强震 福冈成另一高风险区域
即时国际
13小时前
欧足协55成员国一致通过 倘FIFA拆售世界杯赛事将罢踢 
即时国际
8小时前