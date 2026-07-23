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广州漫展｜女coser售「洗脚柠茶」¥50/杯 狂粉用嘴接兼舔脚｜有片

即时中国
更新时间：22:27 2026-07-23 HKT
发布时间：22:26 2026-07-23 HKT

内地动漫界爆出令人极度作呕低俗行为！第39届广州萤火虫动漫游戏嘉年华于7月17日至20日举行期间，多名女动漫角色扮演者竟在展馆场外公开摆摊，以每杯50元人民币（约54港元）的价格，售卖自称「泡脚柠檬水/柠檬茶」的饮品。她们在众人围观下，直接将双脚浸入装有柠檬茶或水的水桶中，随后再分装出售。更令人震惊的是，现场居然有人排队抢购，甚至出现躺在地上用嘴接饮、当众舔脚等极其夸张的低俗行径，影片曝光后随即引来全网炮轰。

模仿美国漫展低俗套路

据内地媒体《风芒新闻》报道，现场目击者透露，涉事女Coser当时在场外自设摊位，虽然纸牌上写有「纯属娱乐」字眼，但依然吸引了大批猎奇者当真排队购买。多段现场影片在网上疯传，显示有狂热粉丝为了喝到「女神洗脚水」，不惜躺在地上张口任由饮料滴下，甚至出现舔脚等毫无尊严的行为，吸引大批群众围观拍摄。

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据悉，此类玩法是模仿今年5月在美国加州举行的「FanimeCon」漫展中的同类低俗套路。

网民痛斥 主办方严正声明：零容忍驱逐

事件在社交平台引爆舆论海啸。广大网民及动漫爱好者（二次元圈子）普遍痛斥此举「恶俗、恶心至极」，认为相关行为已远远超越了单纯「抽象玩梗」的范畴，而是无下限的博眼球炒作，严重抹黑及损害了动漫群体的正面形象。

对此，萤火虫漫展主办方随即发表严正声明，强调相关摊位属于场外个人行为，与官方无关。主办方在接获举报后已第一时间核查，并将涉事Coser即时驱逐出场，重申对任何低俗猎奇行为实行「零容忍」，未来将进一步加强场内外的巡查与管控。
 

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