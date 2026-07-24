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数学界「诺贝尔」│中国籍数学家邓煜王虹获「菲尔兹奖」 马克龙致电王虹赞「好榜样」

即时中国
更新时间：11:20 2026-07-24 HKT
发布时间：11:20 2026-07-24 HKT

2026年国际数学家大会（ICM）官方今日（23日）揭晓，来自深圳的中国数学家邓煜荣获被誉为「数学界诺贝尔奖」的菲尔兹奖（Fields Medal）。36岁的邓煜1989年生，广东深圳人，现任芝加哥大学数学系教授。

首次有两名中国籍数学家同时获奖

1991年出生于中国广西桂林的王虹同样获颁菲尔兹奖，她现任法国高等科学研究所（IHES）终身教授及纽约大学科朗数学科学研究所教授。

结果揭晓后，法国总统马克龙亲自致电王虹向她表达祝贺。马克龙亦在社交平台X发文写道：「恭喜王虹，菲尔兹奖得主！」他指出王虹曾在法国高校接受教育，现为IHES教授，因此她「体现了我们研究和教育的卓越水平」。

现场影片显示，马克龙称赞王虹「做得好」，并表示他与所有法国学者均对此感到「无比自豪和兴奋」。他补充指出，王虹获奖「对年轻女孩来说，是一个非常棒的榜样」。

这也是中国数学家首次在同一届国际数学家大会上同时获得两枚菲尔兹奖，实现了中国数学发展的历史性突破。

菲尔兹奖是国际数学联盟设立的著名奖项，专门用于奖励40岁以下年轻数学家，每4年颁发一次，每次获奖者不超过4人。由于其极高的学术声誉和严格的评选标准，菲尔兹奖被誉为数学领域「诺贝尔奖」。

 

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