杭州男职场言语骚扰女同事遭掌掴 被炒后辩称「只系玩笑」申请劳动仲裁

内地近日发生一宗引发广泛争议的职场风波。浙江杭州一名外卖配送员向传媒申诉，指自己仅与女同事「开玩笑」却遭对方殴打，事后更被公司单方面解雇，认为遭受不公对待并已申请劳动仲裁。然而，随着警方调解书及涉事企业的内部通报曝光，事件迎来大反转。官方文件证实，该男子长期对女同事进行言语性骚扰及「造黄谣」才是冲突的导火线，且其在事后多次扰乱公司营运，终被依法辞退。

屡以低俗言语揣测私生活

据内地传媒「1818黄金眼」报道，涉事配送员阮某隶属「叮咚买菜」旗下站点。阮某自称当日只不过是调侃姜姓女同事的外套「肯定臭」，却遭对方情绪失控掌掴及以扫描器击打，自己全程谦让。

惟辖区派出所出具的治安调解协议书却显示截然不同的真相。协议书指出，本月18日中午，阮某在姜某脱下外套时，出言调侃对方「是否出去鬼混」，并长期以低俗言语恶意揣测其私生活。姜某在长期忍受言语骚扰下情绪崩溃，率先动手击打男方面部及肩膀，阮某随即还手。经公安调解，双方同意互不追究责任，姜某现场赔付2,000元人民币作医疗补偿。

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和解后屡回公司滋事 企业依规辞退

冲突调解后，事件并未平息。涉事企业通报补充，阮某事后多次返回站点大吵大闹，严重扰乱日常分拣及配送工作秩序，公安机关为此须多次出警处置。公司强调，辞退阮某并非因为他「被打」，而是基于他长期对同事实施言语骚扰，且事后反复滋事严重违反员工管理规定，故将其退回劳务供应商。

目前阮某已正式提交劳动仲裁申请。内地法律界人士指出，「开玩笑」的界线取决于接收方的感受，未经允许恶意揣测他人私生活已构成职场骚扰。虽然女方动武存在过错，但已承担相应民事赔偿；而男方持续滋事属严重违规，企业依规予以解雇具备合理法律理据。