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Kimi K3｜胡锡进发文吁杨植麟梁文锋等别去美国 恐遭罗织罪名成孟晚舟2.0

即时中国
更新时间：18:30 2026-07-23 HKT
发布时间：18:30 2026-07-23 HKT

北京《环球时报》前总编辑胡锡进今日（23日）在微博发文，提醒内地两大人工智能企业创始人杨植麟、梁文锋，以及月之暗面和Deepseek的其他核心成员，从现在起的未来一段时间里不要去美国了，也暂时别去其他「五眼联盟」国家了。

胡锡进说：「我担心，美国可能会以『盗取知识产权』以及『威胁美国国家安全』的莫须有罪名对他们下手，不仅打击Kimi K3和DeepSeek，而且同时震慑在中国从事顶尖AI研究的科学家们。」

相关新闻：Kimi K3崛起 传美重新考虑限制中国AI模型

胡锡进进一步说：「当美国在对外竞争中发生困难时，他们总有通过罗织罪名的非市场竞争方式打击对手的冲动。也许相关行动不会发生，但是防人之心不可无，对美国这样的政治流氓国家，还是要多存一份警惕。」

文章指出，这几天，美国AI巨头和政治人物对Kimi K3「窃取」美国大模型核心技术的指控甚嚣尘上。比如，特朗普科技顾问迈克尔·克拉齐奥斯最新声称，月之暗面人工智能项目通过所谓的「蒸馏」技术对美国顶尖AI大模型的能力进行了「大规模窃取」。

相关新闻：白宫：月之暗面Kimi K3窃取Anthropic技术、违规获取英伟达AI晶片

周三，美国财长贝森特指控称，中国公司通过进行「工业规模的蒸馏攻击」越界窃取美国知识产权，并扬言进行制裁。

胡锡进特别引用2018年华为孟晚舟在加拿大被抓作例子，指「欲加之罪，何患无辞」，除了美国，五眼联盟其他成员国家都暂时别去了。

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