《给阿嬷的情书》在泰首映 泰国文化部长等出席

以泰国华人与潮汕侨眷的真实故事为背景的中国温情电影《给阿嬷的情书》，21日晚在泰国举行首映礼，吸引中泰两国政商界代表、华人侨领、媒体及文化娱乐界名人出席。

据泰国头条新闻社报道，中国驻泰大使馆公使衔参赞吴志武在首映礼上致辞说，泰国是华侨华人安居乐业、拼搏发展的热土，几百年来，一代代华侨华人与泰国人民携手共建家园，铸就了「中泰一家亲」的深厚情谊。两国建交51年来，中泰始终以诚相待、以心相交。泰国总理阿努廷刚刚圆满结束访华，两国领导人再次重申将携手构建中泰命运共同体，推动双边关系不断迈向新高度。

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吴志武表示，《给阿嬷的情书》在中泰两国取景拍摄，真实呈现了两国人民共同的历史记忆与真挚情感，期待未来有更多优秀影视作品成为连接中泰人民心灵的桥梁，进一步促进两国文化交流与民心相通。

泰国文化部部长萨碧妲致辞表示，《给阿嬷的情书》不仅是一部电影，更是一座连接家庭文化与情感的桥梁，展现了不同年代家人之间真挚而温暖的情感，也让观众感受到书信背后承载的希望、牵挂与家庭记忆。她期待影片在泰国上映取得成功，成为泰中文化交流的新纽带，推动两国在电影、文化艺术及文化创意产业等领域开展更加广泛、深入的合作。