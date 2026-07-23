金蝉猎人｜郑州掀捉「知了猴」热 72岁翁3小时捕460只赚近400元

炎炎夏夜，内地城郊竟上演「夜间淘金热」！随着盛夏蝉鸣此起彼伏，河南省郑州市城郊的成片小树林近日变得格外热闹。每逢夜幕降临，林间便会出现点点手电筒微光。大批本地村民与专程由市区驱车前来的市民结伴同行穿梭于树干与草丛之间，只为搜寻刚破土而出的「知了猴」（即蝉的幼虫，俗称金蝉或蝉蛹）。这项独特的夏夜「副业」收益相当可观，当地一名72岁老翁仅用3个小时，便成功捕获460只，一晚进帐近400元人民币。

一晚即场「零成本」收百元

根据内地媒体《大河报》记者日前实地探访郑州市马寨镇王庄社区附近的树林，发现入夜后的林野人头涌涌。由于知了猴富含高蛋白质，在内地一直被视为夏日极受欢迎的街头烧烤及餐桌美食，市场需求极大。

相关新闻：捉虫特攻｜内地「金蝉猎人」日赚过万 「知了猴」面包卖¥22/个

当地商贩看准商机，在树林外排起长龙，以每只八角六分人民币的价格现场设点现金收购。不少村民全家总动员，一晚便能轻松增收逾百元，成为近乎零成本的「夏夜无本生意」。

市区白领专程驱车体验

「摸蝉热」不仅带动了本地村民参与，更在市区的年轻白领及中产家庭中掀起热潮。不少人视其为远离城市喧嚣、亲近大自然的沉浸式消暑娱乐。

有参与的市民笑言，虽然在林间要忍受蚊叮虫咬，但每当在泥土或树皮上发现「知了猴」的身影时，那种寻宝般的成就感无与伦比，翌日还能将收获变现，形容是「既能娱乐又能赚私房钱」的消暑新潮流。