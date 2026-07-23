前水利部副部长田学斌被「双开」 搞权色交易使用虚假身份证

前水利部副部长田学斌今年1月落马后，官方今日（23日）公布其罪状，包括搞权色交易，使用虚假居民身份证等证件，利用职务便利为他人在公司上市、煤矿重组、项目审批等方面谋利，并非法收受巨额财物。经中央批准，开除其中共党籍及公职。

中纪委通报称，经查，田学斌接受可能影响公正执行公务的宴请；在职工录用、职务晋升等工作中为他人谋取利益；违规收受礼金，由他人支付应由本人支付的费用，搞权色交易；违规办理并使用虚假居民身份证等证件；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在公司上市、煤矿重组、项目审批等方面谋利，并非法收受巨额财物。

田学斌构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，中共中央决定给予开除其党籍；由国家监委给予其开除公职处分；终止其中共二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

曾任前总理温家宝秘书

现年62岁的田学斌，甘肃会宁人，仕途起步于甘肃，后到中央党校培训部读研究生，毕业后留在北京并进入中央国家机关，长期担任国务院原总理温家宝的秘书，2008年升任国务院研究室副主任，晋升副部级。

2015年7月，田学斌调任水利部副部长、党组成员，现任第十四届全国政协委员，今年2月遭撤销资格。