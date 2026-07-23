Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前水利部副部长田学斌被「双开」 搞权色交易使用虚假身份证

即时中国
更新时间：16:42 2026-07-23 HKT
发布时间：16:42 2026-07-23 HKT

前水利部副部长田学斌今年1月落马后，官方今日（23日）公布其罪状，包括搞权色交易，使用虚假居民身份证等证件，利用职务便利为他人在公司上市、煤矿重组、项目审批等方面谋利，并非法收受巨额财物。经中央批准，开除其中共党籍及公职。

中纪委通报称，经查，田学斌接受可能影响公正执行公务的宴请；在职工录用、职务晋升等工作中为他人谋取利益；违规收受礼金，由他人支付应由本人支付的费用，搞权色交易；违规办理并使用虚假居民身份证等证件；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在公司上市、煤矿重组、项目审批等方面谋利，并非法收受巨额财物。

田学斌构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，中共中央决定给予开除其党籍；由国家监委给予其开除公职处分；终止其中共二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

曾任前总理温家宝秘书

现年62岁的田学斌，甘肃会宁人，仕途起步于甘肃，后到中央党校培训部读研究生，毕业后留在北京并进入中央国家机关，长期担任国务院原总理温家宝的秘书，2008年升任国务院研究室副主任，晋升副部级。

2015年7月，田学斌调任水利部副部长、党组成员，现任第十四届全国政协委员，今年2月遭撤销资格。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
01:08
英媒：胡志伟抵英国于机场被扣留 护照遭没收或遣返香港 据悉其后已入境
政情
4小时前
天文台︱热带气旋「红霞」首报路径出炉！料增强为台风 周日凌晨闯港300公里内登陆广东沿岸
00:59
热带气旋「红霞」︱天文台：明日考虑发一号戒备信号 视乎风力周六评估改发更高信号
社会
8小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
4小时前
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜
影视圈
4小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
23小时前
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
00:27
朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别
影视圈
6小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
2026-07-22 16:04 HKT
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族
影视圈
3小时前
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
01:07
大埔单车女夜游遇2青年滋扰 男伴挺身「护花」遭围殴抢袋 失证件现金
突发
7小时前