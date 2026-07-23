老赖演员｜寇占文遭法院悬赏通缉 涉近700万人民币经济纠纷

内地演艺界再有知名艺人因债务问题沦为俗称「老赖」的失信被执行人。江苏省江阴市人民法院周三（22日）发布一则执行悬赏公告，曾于经典神话剧《春光灿烂猪八戒》中饰演「二牛/后羿」的60岁资深男演员、武术指导兼导演寇占文，赫然出现在悬赏名单之列。公告显示，其涉及的立案标的金额高达6,945,937.07元人民币（约750万港元）。法院呼吁公众提供其财产线索，并承诺将实际执行到位金额的10%（最高约75万港元）作为举报赏金。

合资影视项目触礁且拒不还款

据内地媒体《大河报》及官方司法公告披露，寇占文是次被悬赏，源于一桩民间借贷纠纷。报道指，寇占文与同为业内老牌功夫演员的李能苗，早前合伙经营影视相关项目，后因资金周转不灵产生巨额债务。经法院审理并作出生效判决后，两人始终拒不履行还款义务，并涉嫌长期隐匿财产、逃避执行，迫使法院动用社会力量发布悬赏通缉。

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法院在公告中极为罕见地公开了寇占文的身份证字号，以及其位于北京市朝阳区将台路乙2号的具体住宅地址，以防其继续潜逃。

「后羿」欠债引网民玩梗

事件曝光后，迅速登上各大社交平台热搜。由于另一名被执行人李能苗的照片长相酷似著名影星聂远，加上寇占文曾饰演经典角色「后羿」，评论区画风突变，演变成网民「大型玩梗现场」，调侃「大清亡了，十三爷（指聂远经典角色）也得还钱」、「后羿射日未成，射中欠条了」。

生于北京的寇占文曾是北京武术队成员，1988年出道，曾参演《隋唐英雄传》、《武林外史》及港产动作片《杀破狼2》，近年亦友情出演热播电视剧《镖人》。