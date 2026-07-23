台风「红霞」｜本周六最靠近台湾 预计周末登陆珠海到漳浦一带沿海

踏入风季，西北太平洋再度迎来热带气旋威胁。据两岸气象部门预测，目前集结于菲律宾以东洋面的热带低气压正逐渐发展增强，预计最快于今日（23日）深夜至明日清晨增强为台风「红霞」（Noul），并于本周六（25日）最靠近台湾，随后杀入南海，预料在较高海温的助力下强度将迅速飙升，最快于周六晚至周日（26日）清晨在广东珠海至福建漳浦一带沿海登陆，对广东及华南沿岸构成严重威胁。

周末移入南海恐增强为强台风

据内地气象部门观测数据显示，该热带低气压的中心附近最大风力已达每秒15米（相当于7级风力），目前正以每小时25至30公里的速度向西北偏西方向移动。预料将于明日穿越巴士海峡，并于本周六凌晨移入南海东北部海面。

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台风「红霞」逐渐增强。 内地气象部门。

大陆气象专家指出，由于目前南海海面温度较高，将为「红霞」提供充沛能量，预计其移入南海后强度将快速爆发，登陆时最高可能达到「台风」甚至「强台风」级别。预测路径显示，「红霞」将直扑华南沿岸，于周末期间在广东中东部（珠海）至福建南部（漳浦）一带登陆，其后转向西北偏北方向深入内陆并逐渐减弱。

广东启动防台应急响应

台湾气象部门则预计，不排除在「红霞」生成同时发布海上台风警报。预料该风暴将于本周六最接近台湾南部海域，受其外围环流影响，明日晚间起当地水气增加，花东地区及恒春半岛将有显著降雨，甚或达豪雨级别；而中北部地区则因位处背风面，受下沉气流影响将出现持续高温炎热天气。

面对即将形成的台风威胁，加上大陆近期洪患频生，防汛形势严峻，当局已严阵以待。广东海事局已于23日上午率先启动防热带气旋四级应急响应，下令全省各海事单位严格执行防风预案。当局要求所有施工船舶及无动力船舶及早驶往合适的锚地避风，而海上风电施工平台的相关人员亦须作好随时撤离的准备，以确保水上交通及工程安全。

