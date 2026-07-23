阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒

暑假外游随时遇上惨痛经历。阿联酋航空（Emirates）一架有「空中巨无霸」之称、全球载客量最高的空中巴士A380客机，昨日（22日）傍晚由迪拜飞往上海，期间因上海天气恶劣备降杭州。未料，机上373名乘客竟被困在狭窄的机舱内长达12小时。其间更疑因冷气系统故障，导致机舱内极度闷热，有多名乘客不适中暑甚至晕倒，一度惊动当地警方及救护员到场，事件引发乘客强烈愤怒，怒轰航空公司安排混乱。

杭州无同型号机组替补

综合内媒报道，涉事航班为EK302，原定周三下午抵达上海浦东，因延误及上海雷暴改降杭州。乘客表示，飞机降落后，机组人员先是声称只需等候3小时，但其后因机组执勤时间超出法定上限，无法继续飞行。

由于杭州机场并无阿联酋航空A380的常驻机组人员，航空公司需紧急从上海调派新机组前来，惟途中因车速限制等因素被耽搁。好不容易等到新机组人员抵达，飞机又被发现出现机件故障，导致重飞计划泡汤，乘客被迫在机舱内干等一整夜。

涉国际出入境管制关卡

有受困乘客投诉，凌晨3时后机舱内突然冷气停了，空气极不流通，乘客在缺水缺粮下极度焦虑，多人出现中暑征状，有人甚至热至晕倒，多名外籍乘客群起向机组人员抗议并报警。

杭州机场地勤解释，外籍国际航班备降涉及复杂的边境安全与出入境管制法规，旅客下机必须经海关、边检及检疫等联检单位批准。直至今日（23日）上午约7时至9时，各部门完成协调后，才安排全机乘客下机并办理即地入境手续，部分人自行前往上海，其余则获安排到酒店休息。阿联酋航空暂未对赔偿方案作出回应。