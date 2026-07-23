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珍惜生命︱上海反虐猫义工遭「起底」 不堪网暴轻生幸送院脱险

即时中国
更新时间：15:35 2026-07-23 HKT
发布时间：14:20 2026-07-23 HKT

上海反虐猫志愿者「芝麻」今年初因举报虐猫被「开盒」（也就是「起底」）后，身份证、手机号、住址、单位等隐私被曝光，并遭到造谣、骚扰。「芝麻」父亲陈先生表示，确诊重度抑郁的「芝麻」近日在家中轻生，幸被他及时发现，送院脱险。根据其出示的诊断书，「芝麻」就医时意识丧失、颈部损伤、双侧腕部损伤。目前「开盒」源头尚未找到，他称将协助女儿用法律维权。

相关新闻：驻京观察：「开盒」黑产 引爆隐私危机

多次被陌生人滋扰

上海反虐猫义工遭「起底」后轻生。沧洲晚报
上海反虐猫义工遭「起底」后轻生。沧洲晚报

内地《南方都市报》报道，「芝麻」是上海一所培训机构教师，1月4日，她在宠物交流群交流养宠经验时，一大批不明人士突然涌入群，发送血腥暴力的虐猫视频，包括对猫剥皮抽筋等，还把群名改成「虐猫乐子群」。「芝麻」向上海警方报案，警方以行政案件立案。

其后，有动物保护志愿者告诉「芝麻」，她被「开盒」了。她的单位、学历、职业履历以及更多照片被陆续公布在社交媒体，连其父母、外公外婆等家庭成员的身份证号码、手机号和住址等也被公布。很多陌生人添加「芝麻」微信骚扰，包括称其「卖淫一晚1000元」，并将其照片P成遗照放在灵堂。「芝麻」再次报警处理。

4月17日，「芝麻」举报江西赣州高校大一学生邱某某涉嫌侵犯公民个人信息，上海市公安局徐汇分局认为符合刑事立案条件，决定立案。邱某某其后被开除学籍。」

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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