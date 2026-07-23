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东盟外长会议︱王毅缺席东盟与中日韩外长会 改由华春莹出席

即时中国
更新时间：13:29 2026-07-23 HKT
发布时间：13:29 2026-07-23 HKT

外长王毅今日（23日）缺席在菲律宾召开的东盟和中日韩（ASEAN+3）外长会议，改由副外长华春莹出席，与日本外相茂木敏充及南韩外长赵显举行会议 。

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中方：冲突破坏全球安全与韧性

在本次会议中，王毅并未出席，改由外交部副部长华春莹代为参加。华春莹发言时表示，世界已进入新的动荡与变革期，中东冲突外溢，严重冲击全球能源和粮食供应链，安全与韧性遭受破坏，维护和平稳定的需求变得更加迫切。

而茂木在会议开幕致辞时则强调：「日中韩与东协对地区乃至全球的和平与稳定，发挥著日益重要的作用。」其实自日本首相高市早苗发表涉台国会答辩以来，日中两国政府间的官方对话几乎处于中断状态。

「东协与日中韩」合作机制成立于1997年亚洲金融危机期间，旨在探讨事务层面的区域合作。该机制最近一次首脑会议于去年10月在马来西亚举行。

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