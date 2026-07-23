广东滴滴司机高速公路肾石痛 女博主乘客变司机送医获赞果断︱有片

广东有女网民搭乘网约车，在高速公路上突被司机要求帮忙驾驶一段路，经了解原来司机突发剧烈疼痛，女博主担心司机安危，果断接过軚盘开车，直接将司机送去医院求诊。

短片获转发逾11.7万次

广东女博主何诗敏，日前分享一段她搭网约车的短片，成为网上热门话题。影片上架3日，已获148.6万点赞、6.4万条留言、转发11.7万次。

7月14日，何诗敏由北京搭机回到广州，乘网约车往顺德，途中车辆驶至高速公路上时，司机突然将车驶入应急车道，询问何诗敏能否驾驶，可否帮忙将车开下高速公路，她先离开。

后座的何诗敏观察到司机似有身体不适，冷静询问司机，知是腹部剧痛，何诗敏于是直接接手驾驶，将司机送到就近医院求诊。

待司机情况稳定后，何诗敏将司机的证件、随身物品交还对方，然后她才离开医院。

何诗敏之后再拍片，指司机事后打电话给自她，表示已无大碍，「当滴滴司机问我能不能开高速，想著他也是别人的爸爸和儿子，万幸最后是虚惊一场。」

网民指是教科书级助人

7月20日，滴滴官方帐号在「何诗敏」的视讯下留言，感谢她在司机师傅身体不适时伸出援手，希望她提供该笔订单的资讯，主动联络她表达谢意，并希望找到身体不适的司机师傅，提供必要的帮助。

网约车司机的外甥事后也联络上何诗敏致谢，并指舅舅经检查是因肾石发作，现在已无大碍。

大量网民在短片下留言，「整个事件冷静正确的处理方法，就是女性的楷模」、「真的又善良又美又有智慧」、「教科书等级的顺手帮忙，并清晰完整的说明经过」、「思维缜密，逻辑清楚，事后不慌不忙，以你为榜样」、「看这个想去考驾照了」、「这姑娘行，不仅能接收问题还能肯定处理问题」、「小姐姐，冷静处事，人间天使」。