日本涉华人交通事故5日第3宗 3岁中国童横滨独过马路遭撞毙

日本再有涉及中国公民的严重交通事故，1名在日居住的3岁男童，于日本神奈川县横滨市南区，独自横过马路时被货车撞死。

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综合日媒报道，事发于7月19日下午6时左右，1名3岁中国男童，在横滨市南区居所附近，独自横过马路找对面的祖母时，被一辆货车撞倒。

男童送院时已失去意识，抵达医院后抢救无效不治。

警方以涉嫌过失驾驶致伤罪，当场逮捕涉事司机青山洋久（52岁）。青山洋久承认相关嫌疑，称「没有注意到小男孩突然冲到车前」。

此案已是日本5日内，第3宗涉及中国公民的交通意外，7月16日，北海道富良野市某铁路道口，包括一名香港警察在内的5名中国游客，自驾车辆与JR列车相撞，5人受伤送院。20日，富良野市两辆轿车相撞事故，1名香港游客死亡，5人受伤。