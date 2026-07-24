山东女肚痛继续拣衫半个钟 试身室梳化留「金」后速逃︱有片

山东有时装店近日遇上离谱客人，一名年轻女子与母亲在店内拣衫期间肚痛，却未前往洗手间，继续试衫，离开后店主发现试身室传出恶臭，地下及梳化竟然留下粪便，被网民斥之为「狗也干不出的事」。店主公开事件后，反遭「屙屎女」威胁，要求删去CCTV片。

威胁不删片便「扫场」

山东菏泽有开时装店的网民近日发帖，并公开一段CCTV影片，指控18日中午，有一对疑是母女的顾客入店内，年约20岁的女儿不断挑选衣服，多次进入试身室试衫。

年轻女子试衫期间，不时用手按著腹部，眼神似有不适，但她并未即时离去找洗手间，而是继续试衣服。

最后一次试衣时，逾20分钟仍未出来，其母亲也忍不住开声询问「好了吗，还没换好嘞，你换个衣服咋嫩难？」

年轻女则未有回应，稍后才换好衣服出来，未有购物，直接与母亲离开。

店主因要招呼客人，未有多想，直至有其他顾客进入试身室，即投诉有恶臭，店主才发现试身室地下留下大便，梳化也被黄水粪水弄污。

店主表示，当时自己默默清理完污物后越想越生气，哪怕对方当时打个招呼、事后简单清理一下，自己都不会计较，可对方一声不吭就想溜之大吉。

店主将事件公开后，涉事「屙屎女」非但未有道歉，还威胁店主如不把相关影片、帖文下架，就会去其店舖「扫场」。

网民纷纷指责「屙屎女」，「拉屎第一时间不是问厕所，而是就地想办法解决」、「她不会问一下有没有厕所吗」、「真啥人都有，还说去砸人家店」、「狗也干不出来的事」、「你猜她为啥戴口罩」、「这个世界我就差没见过鬼了」。