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中国观察 ：内蒙赤峰祝圣礼 80后常彦峰成最年轻主教

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更新时间：08:33 2026-07-23 HKT
发布时间：08:33 2026-07-23 HKT

天主教内蒙古赤峰教区昨日举行祝圣典礼，常彦峰神父（见图）接任主教。值得注意的是，常彦峰1984年4月出生、年仅42岁，是中国内地主教当中年纪最轻者，也是目前唯一的「80后」主教。

教宗良十四世就职后，延续已故教宗方济各的对华路线。2024年，中梵把关于主教任命的临时性协议再延长4年。自2018年达成协议以来，内地已产生了10多名主教或辅理主教。据梵蒂冈官网称，教宗6月15日已任命常彦峰为赤峰教区主教。

赤峰教区位于内蒙古东部，是内蒙最大人口城市，有约400万人。自前主教朱问渔于2006年去世后，主教职务悬空了20年。祝圣典礼昨在赤峰市红山区天主教堂举行，这座建于1930年代的主教座堂，现为内蒙古自治区文物保护单位。

据官方「中国天主教」网站报道，祝圣典礼由中国天主教爱国会副主席、呼和浩特教区孟青录主教主礼，中国天主教主教团副主席、辽宁教区裴军民主教，乌兰察布教区姚顺主教襄礼。中国天主教主教团秘书长杨宇宣读批准书。神父、修女和教友等400人参加。

常彦峰1984年4月生于河北省承德，2000年至2006年在沈阳天主教神学院攻读神哲学，2010年晋铎。2007年至2010年，曾赴韩国大田天主教大学深造，获圣经神学硕士学位，现任赤峰市天主教爱国会主任。翻查资料，常彦峰成为内地主教当中年纪最轻者，第二年轻的是2019年获祝圣的陕西汉中教区主教胥红伟，1975年1月出生。

纪晓华 

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