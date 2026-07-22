广西灾后仍有毒蛇藏屋 捕蛇人：每天抓20条︱有片

「每天徒手抓20多条毒蛇！」广西横州洪水过后，仍有许多蛇藏身居民住所。近日，有捕蛇能手自发驰援广西，称每日能抓到多条眼镜蛇，体型和毒性均较大，提醒市民注意安全。

内地传媒引述来自福建漳州的黎明救援队队员陈培鑫表示，自己正在横州云表镇帮忙清理蛇患，基本每天都能抓捕毒蛇20多条，大部分都是毒性较强的越南眼镜蛇，身长1.5米，重量2斤以上。天气放晴后蛇类躲藏在干燥阴暗的地方，接下来他将继续走访排查。

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广西灾后仍有毒蛇藏屋。红星新闻

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陈先生表示，近期抓到的眼镜蛇与本土蛇类有很大差别，大概率是养殖场逃出来的蛇。前日上午他在一处民房内捕到多条眼镜蛇，「蛇怕晒太阳，所以会躲到房子干燥的地方，多是藏在杂物堆、木板、砖头缝隙处」，他说，「建议民众清淤时注意安全」。

受台风「美莎克」影响，广西横州市本月6日遭遇暴雨，当地多家养蛇场被洪水冲毁，成千上万条蛇逃出，包括眼镜蛇、大王蛇和水律蛇等，引发社会关注。