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非法买酒惹祸？多名中国公民在沙特被捕 中使馆提醒遵守法律法规

即时中国
更新时间：20:03 2026-07-22 HKT
发布时间：20:03 2026-07-22 HKT

据中国驻沙特大使馆微信公众号22日发布通告，近期，发生数宗中国公民因违反沙特相关法律法规，被沙特有关部门拘捕、判刑或驱逐出境的案件。中国驻沙特使馆提醒在沙中国公民自觉遵守当地法律法规，尊重当地宗教信仰和社会习俗，切勿以身试法。

中使馆未透露有关中国公民被捕的原因，但通告特别提醒，沙特虽已面向部分人群开放合法购酒渠道，但非法购买、运输、储存、制造、销售酒类等仍属犯罪行为。希望中国公民不要通过任何非法渠道购买、运输、储存或饮用酒类，不要参与酒类非法交易。

通告又称，当前地区紧张局势再度升级。希望中国公民切勿拍摄、存储或发布任何与沙政府和军事单位、外国使领馆、军事活动等相关的照片视频，不要散布未经官方证实的信息。

此外，沙方近日出台法规，持续加大对签证逾期滞留、非法务工和非法出入境等违规行为的整治力度。中使馆希望中国公民不要轻信各类「飞签」「签证洗白」「签证宽限期」等宣传，各用工企业务必关注员工居留状态和签证类别，不要非法用工。

通告还提到，根据沙特有关法律，非穆斯林禁止进入麦加。中使馆提醒中国公民应当尊重当地宗教信仰和社会习俗，注意相关言行和生活饮食著装。

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