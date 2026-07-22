偷衫大盗︱广州男运动店试身室剪牌 狂偷近1100件终落网

不少服装店都向客人购买前提供试衣服务，确保合身或者喜欢。但这个服务竟被不法分子利用作为盗窃的「掩护工具」。广州黄埔警方周三（22日）通报，近日成功侦破一宗持续盗窃运动品牌服装案，拘捕一名流窜广州多区作案的男子。让人惊讶的事，警方在其住所起出全新衣服达1,089件，涉案金额逾24万元（人民币‧下同）。

涉款逾¥24万

男子先后从运动服装店偷窃最少近1100件衣饰。微博@南方日报

警方在疑犯住所搜出过千件同一品牌的衣饰。微博@南方日报

广州警方透露，黄埔区某大型运动品牌专门店早前报警，指店内隐蔽角落发现被蓄意剪断并丢弃的防盗晶片，盘点时亦频频出现货物短缺。警方翻看闭路电视，锁定一名频繁出入试衣身室且行为可疑的胡性男子。



警方后来找到胡男，对方初时仅承认个别案件，又辩称偷来的衣物「已经全部扔掉」。警方后来到其住所搜查，屋内竟有过千件同一运动品牌的全新衣物。

大部份未摘吊牌

经过盘点，现场共有该品牌上衣、裤子及配件共计1,089件，涉案总金额高达24.3万余元人民币。赃物绝大多数标签完好、吊牌未摘，仅有极少数衣物有被暴力拆剪的痕迹。



胡男后来承认自己曾到广州多个行政区、利用试身室避开防盗系统作盗窃，过去已将部分赃物透过二手交易平台售出牟利。目前，胡男已被黄埔警方刑事拘留。