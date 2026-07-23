世界AI大会｜6机械人精准砌8万件积木 6.5米长城15小时完成｜有片

2026世界人工智能大会（WAIC）正于上海火热举行，一场被誉为「全球首创」的极限AI挑战成为全场焦点。由内地初创企业原力灵机（Dexmal）发起的「拼装积木长城」挑战中，6部机械人（包括桌面及人形轮式）在完全没有人类遥控及预设脚本的情况下，全程自主运作，耗时15小时将逾8万块微型积木，精准拼砌成一座长3.5米的长城模型。这场「无剧本」的公开测试，完美展现了国产具身智能大模型的超强实力。

挑战0.3毫米精细极限

据新智元报道，这场拼积木挑战绝非单纯的行为艺术，而是精准击中具身智能（Embodied AI）发展的三大痛点。首先是「亚毫米级」的精细操作，积木咬合要求机械人在0.1至1毫米的极微细尺度内完成，稳定度甚至超越人类双手生理极限。

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其次，6台不同形态的机械人（4台桌面机械人，2台人形轮式机械人）必须在同一物理空间内，在没有「总指挥」的情况下，依靠实时通信进行动态分工与协同。最后是长达15小时的不间断稳定作业，期间即使拼错，机械人亦懂得自动纠正。

DM0.5大模型赋能带来颠覆性革命

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报道指，赋予机械人这项能力的幕后功臣，是原力灵机最新发布的具身通用基础模型「DM0.5」。该模型具备长达60秒的上下文记忆及「边做边想」的推理能力，使其在面对未曾见过的任务时，亦能凭底层逻辑自主完成。

业界分析指，目前全球制造业仍有约20%的精细及非标准化生产工序必须依赖人手。是次挑战成功证明，随着具身大模型泛化能力的突破，机械人未来有望全面接管这些极需精密装配与柔性协同的生产线，为制造业自动化带来颠覆性革命！