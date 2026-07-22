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深圳APEC︱俄方称普京或在深圳会晤特朗普

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更新时间：16:47 2026-07-22 HKT
发布时间：16:47 2026-07-22 HKT

俄罗斯外交部特命大使别尔季耶夫21日向媒体表示，总统普京11月将率团出席在深圳举办的第33次APEC领导人非正式会议，彰显俄方对亚太经济合作及对华关系的高度重视。

别尔季耶夫说，此次峰会对APEC而言将「极具成效且富有成果」。他高度评价中方作为东道主提出的「建设亚太繁荣共同体」的倡议，以及「开放、创新、合作」三大优先领域。

俄罗斯总统助理乌沙科夫此前也确认，普京计划在峰会期间与中方举行双边会晤。此外，俄方不排除普京与美国总统特朗普在峰会期间举行会晤的可能性。

亚太经合组织峰会将在11月18日至19日深圳举行。特朗普早前称，今年下半年将再次访华出席一个重要会议。

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