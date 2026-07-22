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长沙大四女生考试差发脾气 屋苑高空掷物半小时

即时中国
更新时间：18:00 2026-07-22 HKT
发布时间：18:00 2026-07-22 HKT

湖南有大四女学生，因考试失利，在屋苑高层接连将瓷砖、花瓶等硬物掟落街，情况持续半小时，引起屋苑居民及路人恐慌。警方指，事件中无人受伤，已将疑犯送医治疗。

据内媒报道，事发7月20日下午，湖南长沙雨花区新建西路一屋苑，目击者指，当时是傍晚6时许的下班繁忙时间，她路经上址时，发现有人从楼宇高层一单位的两个窗口，不停投掷东西落楼。

目击者指，屋苑邻近医院，现场除居民外，也有其他前来求医的民众经过。而被投掷的东西，包括花瓶、磁砖，情况持续约半小时。

当地街道办、屋苑保安及辖区民警指，涉嫌投掷物品的，是当地一名约20岁大四护理专业女学生，目前正在屋苑隔壁某医院实习。事发当天，女生疑因考试失利，情绪失控，在出租屋内窗口向外抛掷物品。涉案女子已被送医治疗，事件中无人受伤。

 

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