商场惊魂｜粉红男仅穿内裤摆挑逗姿势 石家庄女厕壁画被轰极低俗

内地有商场为了吸引客流，盲目追求「潮流」风格，竟然在洗手间装修上玩火踩界！河北省石家庄市一间大型商场「西美·花街生活工场」，近日因女厕内墙绘有被指极度「低俗」的壁画而陷入舆论风波。该壁画描绘一名全身呈粉红色的健硕男子，身上仅穿著紧身内裤，并摆出各种带有强烈挑逗意味的姿势。不少带同子女前往购物消遣的家长直言感到极度不适，担心对未成年人造成不良心理影响，事件在网上引发广泛关注。

网民：睇见就生理不适

根据《大河报》等媒体报道，有网民于本月18日在该商场二楼的女厕内发现该批壁画并拍照上传，随即引发热烈讨论。不少网民怒轰：「这种设计到底是怎么通过审核的？第一眼就令人产生生理不适。」

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河北商场女厕内巨大男性壁画被指低俗。 大河报

商场二楼的一名商户店员接受采访时亦坦承，女厕内确实有这些壁画，自己看著也觉得很不舒服，直言「小孩子进去确实不是很好」。内媒记者曾尝试致电商场及私信其官方社交平台帐号，询问设计初衷以及后续会否进行修改移除，惟截至目前为止均未获回复。

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10年前男厕曾爆「暴露女郎」风波

事实上，这已非该商场首次因洗手间壁画尺度过大而惹起争议。早在2016年，该商场的男洗手间便曾因墙上绘有衣著极度暴露、尺度惊人的妙龄女郎图案而被媒体点名批评。

当时商场工作人员曾强硬回应称，壁画是由企划部负责，是配合商场主打「潮流路线」的整体装修风格而作出的特别设计，并透露当时的构思是「男厕画暴露美女，女厕则画身材健硕的帅哥」。