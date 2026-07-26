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奇案解密︱佛山美女销售拒爱遭淋镪捅数十刀 广东中年痴汉伏法︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-07-26 HKT
发布时间：07:00 2026-07-26 HKT

2023年，广东佛山有瓷砖店女销售，因为接了一张拼车单，被一名中佬缠上追求滋扰，痴汉最后更因得不到便毁灭，到女方公司泼镪水用刀斩，女销售身中数十刀，昏迷一个月，变成重伤二级和毁容，失去自理能力。行凶的魔鬼痴汉近日被执行死刑。

接拼车单遭恶魔缠上

广西女子小兰在佛山一间瓷砖店任销售员，2022年她和亲属从老家驾车回佛山，中间接了「顺风车」的单，接载了不认识的韦东传，结果摧毁了小兰的一生。

韦东传得知样貌娟好的小兰仍然单身，即展开热烈追求，但小兰一直明确拒爱，也没有与韦东传有任何经济瓜葛。

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韦东传并未收手，对小兰继续死缠烂打，后期更变本加厉跟踪滋扰。不堪其烦的小兰被逼多次报警求助。

2023年2月15日，韦东传再次到小兰在佛山市南庄镇的公司求爱，当时31岁的小兰于是再次报警，警方到场后，41岁的韦东传表示配合，停止骚扰小兰。

劈破玻璃门向「女神」补刀

不过，警方离开后，韦东传继续在现场逗留，至同日16时许，韦东传突然闯入小兰工作的一楼展销厅，持尖刀向小兰施袭，在小兰脸上、腹部等刺了数十刀。

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现场影片可见，小兰遇袭后，多名男同事纷纷持垃圾桶、易拉架等作武器，围攻持刀的韦东传，阻止他继续伤害小兰，一度将其击退。

韦东传并未罢手，旋又取出一瓶硫酸，泼向受伤倒地的小兰，致其脸、手、胸口大面积灼伤。

韦东传再被现场职员合力赶出展销厅，并关上玻璃门，阻止其进入。韦东传转到附近食店取走两把菜刀，折返展销厅，用双刀砍破玻璃门进入，突破磁砖店人员阻挡，再向小兰身上补刀，直至持防暴叉的保安赶至，才将其制服。

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腐液毁双手活动能力

身受重伤的小兰在医院昏迷一个月才苏醒，耗费过百万医疗费。

伤愈后，小兰被评定是重伤二级，毁容、视力受损外，双手因遭硫酸严重腐蚀，筋肉血管受损，「很僵硬，就像煮熟的鸡爪一样，无法伸直，也无法握拳」，生活不能自理，与母亲相依为命。

近日，小兰接到佛山中院通知，韦东传已被执行死刑。小兰指她「全身都是伤，现在就剩半条命了」，韦东传伏法，是其罪有应得，自己只希望能通过手术令双手回复活动能力，可以应付生活，但费用高昂，无力承担。

 

 

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