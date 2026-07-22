Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上注意︱深圳地铁入站严查致严重挤塞 即推3措施改善

即时中国
更新时间：09:55 2026-07-22 HKT
发布时间：09:55 2026-07-22 HKT

深圳地铁20日起加强入站安检措施，「逢包必检、逢人必查」，导致地铁站在繁忙时段出现严重塞人情况，排队人龙挤出站外，严重影响上班族通勤。深圳地铁21日推出3项改善措施，包括加快设置智能金属安检门，提升安检效率，即时执行。

深圳地铁突然严查，有传是为了11月举行的APEC（亚太经合组织峰会）安保预演。由于检查速度缓慢，在繁忙时段令许多打工仔要等待20-30分钟，严重阻人返工，招来广泛批评。


相关新闻：中国观察：地铁承载城市形象 安保当求刚柔并济

深圳地铁21日宣布，即时推出三项改善措施，提高安检效率：

  1. 在大客流站点高峰时段加快安检速度，最佳化安检方式，提升安检效率。
  2. 加派人员现场值守，协助疏导，推动客流安全畅通。
  3. 加快智能金属安检门投放，福田站、南山书城站已开展试点，可快速完成人身、物品一体化检测，提升安检通行效率。

相关新闻：北上注意︱深圳地铁「逢包必检」安检塞爆 混乱间有乘客撞倒职员

「第一现场」报道指，于21日晚6时，于福田站观察发现，地铁增派了人员在现场疏导，加上指示牌及广播，乘客均能有序及快速完成安检入站，只需约1分钟便完成检查。

报道指，另一个高乘客量的车公庙站，除上述措施外，于个别安检口加设了铁马，乘客均能快速及有秩序通过安检。

 

最Hit
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
17小时前
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事
影视圈
11小时前
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
国产AI「四大天王」崛起 掌握逾万亿商业王国 月之暗面杨植麟仅34岁最年轻
投资理财
4小时前
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
04:49
谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理
影视圈
11小时前
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长开大口叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：嫁女定卖女呀
公屋出身新人「天价」礼金引议？ 女方家长叫价168万 新郎父嬲爆1句反驳 网民：人口贩卖嚟
生活百科
17小时前
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
1小时前
深圳气象台预测，未来一星期，或有台风于广东省登陆。
台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆
即时中国
15小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开
即时中国
3小时前
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
06:04
苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我
影视圈
15小时前