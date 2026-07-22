北上注意︱深圳地铁入站严查致严重挤塞 即推3措施改善

深圳地铁20日起加强入站安检措施，「逢包必检、逢人必查」，导致地铁站在繁忙时段出现严重塞人情况，排队人龙挤出站外，严重影响上班族通勤。深圳地铁21日推出3项改善措施，包括加快设置智能金属安检门，提升安检效率，即时执行。

深圳地铁突然严查，有传是为了11月举行的APEC（亚太经合组织峰会）安保预演。由于检查速度缓慢，在繁忙时段令许多打工仔要等待20-30分钟，严重阻人返工，招来广泛批评。



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深圳地铁21日宣布，即时推出三项改善措施，提高安检效率：

在大客流站点高峰时段加快安检速度，最佳化安检方式，提升安检效率。 加派人员现场值守，协助疏导，推动客流安全畅通。 加快智能金属安检门投放，福田站、南山书城站已开展试点，可快速完成人身、物品一体化检测，提升安检通行效率。

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「第一现场」报道指，于21日晚6时，于福田站观察发现，地铁增派了人员在现场疏导，加上指示牌及广播，乘客均能有序及快速完成安检入站，只需约1分钟便完成检查。

报道指，另一个高乘客量的车公庙站，除上述措施外，于个别安检口加设了铁马，乘客均能快速及有秩序通过安检。