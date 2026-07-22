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中国观察：地铁承载城市形象 安保当求刚柔并济

即时中国
更新时间：08:50 2026-07-22 HKT
发布时间：08:50 2026-07-22 HKT

11月APEC会议临近，多国领导人将访深圳。近日，深圳地铁率先升级安检措施至「逢包必检、逢人必查」。尽管官方没有证实，但外界普遍相信是为APEC安保预热，但严查模式大幅拖慢进站效率，连累到一众打工族，备受批评。

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APEC属于高规格国际会议，安保压力不小。地铁作为深圳客流最密集的公共交通，人流复杂，加强查验，封堵漏洞，这也是大型城市活动的常规操作，多数市民对此能够理解，但新规定实施过于粗放僵化，套用近年的常用语：「绝对不理想」。

尤为关键的是，深圳举办APEC的目标之一，是向全球展示开放包容、高效宜居的城市面貌，擦亮国际化城市名片。若一味严苛管控、忽略民众体验，不仅消耗市民好感，也会让外国宾客与游客留下紧绷、刻板的负面印象，反而背离城市对外推广的初衷。

安保与便民其实并非完全对立，关键在于措施能否展现人性化。例如可否先在某几个地铁站或者「非繁忙时段」逐步试行新措施，或者为老人、学生、小童、空手市民开设快速通道，避免一刀切，实现精准安检。当然，外界也应理解深圳地铁作为执行方，面对安保升级的指示，在增派人手疏导等方面也有其难处，而乘客鼓噪时，往往首先发泄在前线地铁职员身上。

距APEC还有4个月，相信深圳还有不少因应会议召开而推出的临时措施，部分或会对市民生活带来影响。如何协调各方利益，考验着城市治理的智慧。筹办团队不妨以此次地铁安检事件为参照，提前做好「预告、优化、沟通」三方面工作：提前透过官媒、社交平台等充分释放资讯；推行分级、分时、分人群的弹性管理，避免一刀切；开放渠道听取公众意见，动态调整措施细则。

过去40多年，深圳从小城镇变身大都会，如今更成为全国科技重镇，相信深圳方面绝对有智慧，在安保、便民及社会服务之间做好平衡，办好这次国际盛会，讲好深圳故事。

纪晓华 

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