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罗湖口岸移除高密度广告 上新APEC标语

即时中国
更新时间：08:55 2026-07-22 HKT
发布时间：08:55 2026-07-22 HKT

为迎接APEC会议，深圳各口岸近期大变身。罗湖口岸移除多处口腔、水疗等高密度广告，上新APEC主题标语，同时改善周边交通环境。罗湖、福田口岸设立入境服务中心，提供跨境咨询服务；深圳湾口岸增设候车广场、休息空间等。

改善周边交通 设入境服务中心

广东「南都N视频」记者在罗湖口岸走访时看到，此前张贴在口岸1号门外区域柱子上的眼科、口腔广告已被移走，部分柱子张贴上了公益广告。旅客袁先生称，巨大的客流让1号门外区域成为「黄金广告位」，如今移除后视觉观感好了很多。取而代之，口岸上新了APEC主题标识，如「APEC中国年 深圳进行时」「共赴深圳之约 共创美好亚太」「当好东道主 喜迎APEC」等。

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罗湖口岸周边路口的交通秩序亦改善明显，之前常有车辆占道停车、司机下车招揽乘客、乱停电动自行车和共享单车情况，如今已鲜见。罗湖口岸、福田口岸都已设立入境服务中心，工作人员可为入境人士提供多元化服务，协助他们解决各类跨境问题。

此外，今年6月8日起，深圳湾口岸两座新建的智能公共卫生间投入使用，口岸亦新增了市民候车广场和休憩空间，提升服务功能。

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