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Kimi K3崛起 传美重新考虑限制中国AI模型

即时中国
更新时间：08:34 2026-07-22 HKT
发布时间：08:34 2026-07-22 HKT

中美科技战加剧，据美国Axios新闻网报道，中国科企「月之暗面」（Moonshot）上周公布新一代全球参数最大的开源语言模型Kimi K3，令美国当局重新考虑对中国AI模型实施限制措施，以免在这场竞赛中被超越。据报，美方的策略并非直接禁止，而是通过指控中国模型背后的潜在风险、安全漏洞来施压。

外媒：中美拟9月召开AI会谈

报道引述消息人士称，美方去年就曾考虑将多间中国AI实验室列入「实体清单」，还曾考虑颁布行政命令，规定美国企业只有在能保证安全性并对数据泄露承担责任的前提下，才能使用中国模型。美国商务部去年夏天甚至在政府内部传阅了利用供应链安全权限针对中国开源模型的草案规则，但被主张防止监管扼杀创新倾向的政府官员叫停。

现在情况出现变化。本月16日，「月之暗面」在上海举行的世界人工智能大会上，发布全球首个2.8万亿参数开源模型Kimi K3，并表示该模型在综合能力方面超过除美国Anthropic旗下Claude Fable 5和OpenAI GPT-5.6之外的所有竞争对手。彭博社等美媒指出，这意味着中国AI与美国最前沿模型之间的差距可能已缩短至数个月。

路透社昨日报道，中美两国计划9月就人工智能问题举行会谈。

 
 
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