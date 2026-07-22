卖楼劲蚀？︱单位假天花藏死鸡报复 前业主赔礼道歉

安徽合肥杨小姐日前购入二手房，不料收房后惊见天花板、吊灯等处藏有多只腐烂死鸡，渗出暗红色血水。她指是前业主因不满卖房价格，刻意报复，警方介入处理。今日（22日）杨小姐发文称，前业主已向其赔礼道歉并赔偿损失。

前业主疑卖亏报复藏死鸡，屋内尸臭弥漫渗血水。大河报

前业主疑卖亏报复藏死鸡，屋内尸臭弥漫渗血水。大河报

前业主疑卖亏报复藏死鸡，屋内尸臭弥漫渗血水。大河报

综合内媒报道，杨小姐本月初拿到钥匙进屋后，一股刺鼻的腐臭味扑面而来。她连续多天开窗通风，臭味始终不散，客厅吊顶缝隙还不断渗出暗红色血水，屋内苍蝇乱飞。杨女士撬开吊顶夹层，竟发现里面塞满腐烂发臭的死鸡，随后她排查全屋，发现吊灯、床垫底部、橱柜夹缝内全藏有死鸡。



杨女士随即报警后，民警到场后多次电联原房主核实，但对方始终拒接来电，上门也闭门不见，全盘否认。民警判定该行为属于民事侵权，建议杨女士整理证据经民事诉讼维权。



据杨小姐介绍，这套房子是她5月11日通过中介购买的，买卖契约明订屋内家电全数随屋交付。但前业主事后认为房子卖得太便宜，竟私自拆走所有家电，直到杨小姐拒绝交屋、中介出面协调后，才将家电归还，但过程中态度相当恶劣，抱怨不断。



今日杨小姐在社交平台发文，称经公安机关调查调解处理，前业主已向其赔礼道歉，并赔偿相关损失。现阶段双方纠纷已妥善处理，事件圆满解决，后续不再针对此事作出回复。