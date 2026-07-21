卖楼劲蚀？︱二手单位尸臭弥漫渗血水 前业主疑为报复假天花藏死鸡

安徽合肥市民杨小姐日前购入二手房，荣升业主当然高兴，但收楼后发现屋内弥漫尸臭，假天花渗出暗红色血水。经查，竟然在假天花、吊灯、橱柜等暗处发现多只腐烂的死鸡。她怀疑是前业主因不满卖房价格，刻意报复，警方已介入处理。



综合内媒报道，杨女士本月初拿到钥匙进屋后，一股刺鼻的腐臭味扑面而来。她连续多天开窗通风，臭味始终不散，客厅假天花缝隙还不断渗出暗红色血水，屋内苍蝇乱飞。杨女士撬开假天花层板，竟发现里面塞满腐烂发臭的死鸡，随后她排查全屋，发现吊灯、床垫底部、橱柜夹缝内全藏有死鸡。

前业主疑卖亏报复藏死鸡，屋内尸臭弥漫渗血水。大河报

前业主疑卖亏报复藏死鸡，屋内尸臭弥漫渗血水。大河报

前业主疑卖亏报复藏死鸡，屋内尸臭弥漫渗血水。大河报

尸臭味久久不散

杨女士报警后，到场民警多次致电原业主核实，但对方始终拒接来电，找上门也闭门不见。民警判定该行为属于民事侵权，建议杨女士整理证据经民事诉讼维权。



据杨女士介绍，这套房子是她5月11日通过中介购买，买卖契约明订屋内家电全数随屋交付。但前业主事后认为房子卖得太便宜，竟私自拆走所有家电，直到杨小姐拒绝完成交屋、中介出面协调后，才将家电归还，过程中前业主态度相当恶劣，抱怨不断，今次死鸡疑为前业主为「报复」放置。