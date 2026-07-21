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中国尊︱小型飞机撞北京中信大厦 两家北京通航公司遭暂时停业

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更新时间：20:49 2026-07-21 HKT
发布时间：20:49 2026-07-21 HKT

6月26日，一架小型飞机撞上有「中国尊」之称的北京中信大厦。官方后来通报，飞机上1名驾驶员身亡，另现场有13人受伤，事件轰动全国。事发3星期，两间位于北京的通用航空公司被暂时停产停业。

相关新闻：中国尊｜小型飞机撞北京中信大厦 官方通报：个人原因造成危害公共安全案件

6月27日有小型飞机撞上北京第一高楼中信大厦。 路透社
6月27日有小型飞机撞上北京第一高楼中信大厦。 路透社
上周有小型飞机撞上北京第一高楼中信大厦。 美联社
上周有小型飞机撞上北京第一高楼中信大厦。 美联社
北京中信大厦被小型飞机撞烂玻璃外墙。 路透社
北京中信大厦被小型飞机撞烂玻璃外墙。 路透社

中国民用航空华北地区管理局周一（20日）在官网公告，对东时双悦（北京）通用航空有限公司、东时鲲鹏（北京）通用航空有限公司做出暂时停产停业的决定。

公告称，上述两家公司长期未开展飞行活动，无法确认公司飞行人员资质和航空器适航状态满足所申请的经营许可项目的飞行安全要求，存在重大安全隐患。

公告指出，暂时停产停业期间，两家公司不得开展任何与飞行活动相关的经营项目，在重大安全隐患排除后，如需恢复，需经中国民用航空华北地区管理局安全检查确认同意。

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发生飞机撞上中信大厦后，「北京朝阳」微信公众号曾于本月2日发帖通报，涉事航空器为阿若拉SA60L的单发双座螺旋桨轻型飞机，注册号B-12PP；航空器驾驶员刘某某（男，66岁，本市人），自由职业者，离异独居，2021年考取运动飞行执照，2024年考取私用飞行执照。

事发当日下午，刘某某在平谷区一通用机场驾驶飞机起飞，先后进行伴飞和独立飞行，在独立飞行时偏离设定区域并与机场失联，随后与高层建筑发生碰撞，当场死亡。刘某某长期失眠焦虑，日记中多次出现「结束生命」的表述。综合调查认定，此系一起因个人原因造成的危害公共安全案件。

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