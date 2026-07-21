台风「红霞」打到嚟？ 深圳气象台：7‧26前后广东登陆

未来一星期，广东天气或因台风而出现变化，北上香港人务必留意天气。



深圳市气象台指出，菲律宾以东洋面将有台风生成，或成为今年第12号台风「红霞」。预计台风7月24至25日进入南海，7月26日前后较大可能以台风级登陆广东，7月26至28日深圳出现大雨到暴雨局部大暴雨及大风风险高，建议提前做好台风各项防御准备。



此外，广东气象台预计，7月22日白天，广东中西部市县有中到强雷雨，局部大暴雨，粤东沿海市县有中雷雨局部大雨或暴雨。7月23日广东西部市县有中雷雨，其余市县降雨减弱，高温天气趋于明显。



广州气象台预计，未来两天受低涡和副高边缘不稳定气流影响，广州雷雨仍频繁，局地雨势较大。7月23日天气趋于炎热。另外，据中央气像台中期预报，未来10天，西北太平洋和南海将有2至3个台风生成。



按照台风命名表，继「红霞」 后，下个台风将命名为「白海豚」。