Driscoll's︱士多啤梨在美国被指含致癌残留农药 官方：中国产品均合国家标准

美国人气品牌怡颗莓（Driscoll's）专门推出土多啤梨、蓝莓等水果。近日该品牌陷入产品疑似有残留农药风波。外媒近日报道，美国多个州的消费者提起集体诉讼，指控怡颗莓士多啤梨（草莓）含有12种农药残留，其中8种被指与PFAS（永久性化学物）相关。PFOA也就是全氟辛酸，被列为1类致癌物。

美国人气品牌怡颗莓（Driscoll's）近日陷入产品疑似有残留农药风波。

消息传入内地后，即时引起民众关注。怡颗莓今日 （21日）在官微发布声明称，相关诉讼中的指控缺乏事实和法律依据，同时中国市场销售的怡颗莓产品与相关美国诉讼所涉事实、主体及法律争议无关。



怡颗莓在声明中表示，公司认为相关诉讼中的指控缺乏事实和法律依据，并将积极通过法律程序维护公司的合法权益和企业声誉。截至目前，Driscoll's品牌浆果在全球都正常销售。



同时，怡颗莓表示，中国市场销售的怡颗莓产品与相关美国诉讼所涉事实、主体及法律争议无关。在现有严格的质量管理体系基础上，加密抽样与检测涉及误读的怡颗莓中国产品，目前所有检测结果均符合相关食品安全国家标准。