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潮州「小桂林」｜父携两子坐充气船翻侧 19个月大男婴遭急流冲走溺毙

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更新时间：18:30 2026-07-21 HKT
发布时间：18:30 2026-07-21 HKT

暑假正值港人北上亲子游旺季，惟广东潮州一处著名「网红打卡村」日前发生令人痛心的溺水惨剧。一名父亲带著两名年幼子女乘坐租来的「小黄鸭」充气船在溪中游玩时，充气船遇急流突然翻侧。

其中一名4岁幼童及时获救，惟另一名仅19个月大（约岁半）的男婴被湍急溪水冲走。经过逾一日的搜救，男婴遗体于翌日晚上被寻回，家属情绪崩溃。

村民排人链竹竿搜救 

综合内地传媒报道，事发于本月18日下午约5时，地点为潮州潮安区归湖镇溪美村的凤凰溪。该村素有潮州「小桂林」之称，设有多间农家乐及露营地，是当地热门的亲水打卡胜地。

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现场画面。 南方都市报
现场画面。 南方都市报
男童落水后多人正在搜寻。 纵览新闻
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事发时，一对父母带着两名幼童在溪边游玩。父亲向附近商户租用了一艘「小黄鸭」充气船，带同两名分别约4至5岁及19个月大的孩子下水。当充气船驶至一处水流较急的位置时发生翻侧，两名幼童双双落水。虽岸上的安全员及时将较年长的幼童救起，但19个月大男婴瞬间被急流冲走失踪。

现场商户王先生表示，听到呼救声后，多名村民、商户及救生员立即下水搜救。众人手拉手排成一排，利用竹竿在水下摸索，惟下游地形复杂，经数小时搜索未果。直至19日晚上8时许，救援队伍终在下游寻获男婴遗体。

归湖镇政府证实男婴已不幸遇难，目前正协助家属处理善后工作，并强调现场设有防溺水警示牌。当局同时澄清，网传「母亲不听劝阻坚持玩水」的说法纯属谣言，呼吁网民停止造谣，以免对痛失爱子的家属造成二次伤害。

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