家长注意｜河北11岁男童遭泳池排水口吸住溺毙 警以重大责任事故立案

河北省高碑店市一名11岁男童，本月初在健身游泳馆浅水区被侧壁排水口吸住无法挣脱，最终溺亡。警方已以重大责任事故罪立案调查。

排水口竟无防护罩

据内媒报道，就读小学五年级的王沐（化名），于7月6日下午4时50分在「猎豹营体育中心」内游泳馆遇溺。家属指，泳池侧壁一个直径约15厘米、距水面约80厘米的排水口无安全防护罩。男童左臂连肩被吸入排水口，头部无法露出水面，在水中挣扎约3至5分钟。

涉事泳池。澎湃新闻

警方立案通知。澎湃新闻

男童医疗报告。澎湃新闻

相关新闻：巴西水上乐园︱救生员帮客捡婚戒 吸入排水口受困15分钟溺亡

女职员被指只顾低头看手机

家属质疑，当时场内仅一名女职员在旁低头看手机，未有观察泳池情况；现场亦无专业救生员。事发后，当地警方、应急管理局及教育部门已介入，警方于7月14日正式立案调查。

排水口吸力惊人

泳池排水口意外杀伤力极大。据专家解说，顺循环泳池的排水口一旦防护网损坏或脱落，吸力可达每平方厘米23公斤，足以吸住一头牛。若泳池排水口未按规定安装防护罩，或防护罩破损，游泳者肢体一旦被吸住，极难凭自身力量挣脱，溺水风险极高。多地体育部门已将排水口防护设施列为泳池安全检查重点。