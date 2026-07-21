马尾综合症｜29岁文员久坐腰痛两日惊变「无法大小便」  拖延48小时恐永久瘫痪

香港办公室「久坐族」注意，日常腰酸背痛随时是瘫痪先兆！广州一名29岁从事文职工作的何先生，因长期久坐办公，日前出现无明显诱因的腰痛。他起初以为只是普通腰肌劳损而未有理会，未料两天后症状急剧恶化，双下肢出现麻痺，甚至发展至大小便完全无法排出的危急状态。送院求医后，他确诊「腰椎间盘脱出」合并「马尾综合症」，幸及时接受微创手术才免于终身残疾。专家警告，此急症黄金救治时间仅得12至48小时。

腰椎间盘严重脱出

据《广州日报》报道，何先生因大小便完全堵塞，前往广州医科大学附属中医医院脊柱骨科求诊。经影像学检查，证实其腰椎间盘严重脱出，直接压迫了脊椎末端的「马尾神经」。马尾神经形似马尾，是支配人类双腿感觉、运动以及排泄功能的重要「神经总电缆」。

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当这束神经受压时，便会引发「马尾综合症」，临床上会出现剧烈腰痛、双腿无力、肛门周围麻木，以及大小便失禁或因尿潴留导致的「癃闭」（中医指尿液无法排出）等严重症状。

黄金抢救期仅48小时

脊柱骨科专家严正提醒，马尾综合症是极其凶险的骨科急症，治疗过程形同「与时间竞赛」。如果受压的马尾神经未能在症状出现后的48小时内（黄金期最好在12小时内）及时进行手术减压，神经细胞将会遭受不可逆转的永久性损伤。

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专家指出，一旦错过黄金抢救期，患者极可能留下终身大小便失禁、性功能障碍，甚至双下肢瘫痪等不可逆的终身遗憾。呼吁广大市民特别是需长期久坐的写字楼雇员，若发现腰痛伴随「屁股如坐硬垫般麻木」、双腿无力像踩棉花，或排尿困难时，必须立即到急症室求医，切勿当作普通劳损而延误病情。

出现下面这些信号建议尽早到医院明确诊断：