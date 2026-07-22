杭州图书馆︱流浪汉入内遭投诉 馆方18年前神回复再热传：你有权选择离开

阅读无分贵贱！近日，内地社交平台流传一段关于杭州图书馆接纳流浪汉（拾荒者）入内阅读的片段，引发广泛讨论。馆方其后证实，事件实为18年前（2008年）新馆开馆时的旧事，但亦再次唤醒广大网民对该馆「神回复」的记忆，图书馆也借此强调对所有公众敞开大门的理念「始终如一」。

集体回忆令人津津乐道

2008年9月，时任馆长褚树青面对市民投诉「有流浪汉，接受不了」时回应：「我无权拒绝他们进来读书，但您有权利选择离开。」这番话近日再度广传，获大批网民称赞为「最有温度的图书馆」。

相关新闻：侮辱「七一勋章」获得者 发文云南女子遭行拘

杭州图书馆工作人员于本月19日及20日受访时亦强调「人人都可入内阅读」的规定始终如一。

据内地媒体记者日前实地探访发现，杭州图书馆的《读者使用手册》明确写道，其以保障公民自由获取知识和信息的权利为己任，向公众提供「平等、公益、无障碍」的公共文化服务。除了能自由出入阅读，流浪及拾荒人员还可在馆内免费看电视、电影、上网、听音乐、接开水，甚至使用书桌下的电源充电。

相关新闻：大马女子指中国人不洗澡 惹众怒后道歉：冲动做出错误反应

雕像藏退休教师故事

而馆内最显眼的位置，立有一位已故读者韦思浩的雕像。其中流传著为人称道的故事，韦思浩因衣着简朴，外貌看似流浪汉，实为退休教师，每次进馆阅读前必先认真洗净双手。他每月将退休金及拾荒收入全数匿名捐资助学，体现了高尚的读书人格。2015年因车祸离世后，市民为他众筹设立铜像，置于图书馆内。

包容非无底线放任

然而，公共空间的包容并非廉价的口号。馆方强调，包容不是无底线纵容，所有读者入馆均一视同仁地要求自觉洗手、安静阅览，若扰乱秩序同样会被劝离。

据2014年内媒采访记录，管理员曾处理流浪汉看电视笑声过大、体味影响他人等情况，亦有流浪汉为避免饭菜异味影响他人而躲到角落进食。管理员总结：「他们很敏感，也有自尊。」

当年在任馆长褚树青强调，真正的包容需要背后系统化的管理支撑，而非仅靠一句漂亮话。馆方多年来透过精细化管理。针对密闭空间内可能出现的异味或行为冲突，杭州图书馆并未将成本转嫁给普通读者，而是通过增设洗手台、常备清洁用品、划分宽松阅览区以及提高保洁频次等细致措施，由馆方全力去消化。这套日复一日、运作了十多年的精细化管理系统在保障流浪汉阅读权利与维护其他读者体验之间取得平衡。