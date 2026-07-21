广西洪灾︱义工党鑫蕊疑过劳猝死年仅29岁 孭15公斤物资徒步6小时赴「孤岛」

受台风「美莎克」带来的持续强降雨影响，广西横州市多地在7月初遭遇严重洪灾，多处道路与桥梁被洪水冲断。据内媒近日报道，救灾期间发生了一宗令人惋惜的悲剧。自发前往广西参与救援的29岁义工党鑫蕊，因劳累过度引发心功能衰竭，于14日在贵港市覃塘区不幸逝世。

当时正在云南旅行

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党鑫蕊家住四川，是铁路眉山东站的一名铁路控制员。7月9日，他原本请了年假前往云南旅行，但在看到广西受灾、急需救援义工的消息后，便毅然改变行程直奔南宁，加入现场救援队伍。

7月14日凌晨5时，党鑫蕊与一众义工如约出发，每人背著重约15公斤、塞满药品与蔬菜等急需物资的背包，踏上救援之路。

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一路上，义工们像「蚂蚁搬家」般源源不绝地向受灾区挺进，有人手提两大袋大米，有人背著巨型帆布包。历经6小时在泥泞山路上的艰辛跋涉，他们终于将物资一步步背进了被洪水围困的「孤岛」——南宁横州市镇龙乡合源村旧村。

上午11时，浑身湿透、满脸通红的他们，终于抵达被洪水围困的合源村旧村。仅休息了半个多小时，义工们便陆续整装返程。

然而，在回程途中，党鑫蕊突感身体不适、阵阵头晕，随后更陷入昏迷，同伴见状一边为他进行心肺复苏，一边急忙联系救护车。但由于返程道路狭窄泥泞，救护车无法前行。医护人员随即携带抢救设备徒步20多分钟，于下午6时4分赶抵现场展开急救。

惟医护人员赶抵现场时，发现党鑫蕊已无呼吸心跳、瞳孔散大。尽管医护人员全力抢救了3多个小时，最终仍无力回天。