内地男¥1.5万买机票退款仅得¥432 携程国航互卸膊

出远门时，为求安心，不少人都习惯使用大平台订票。然而，近日却有内地网民遇到令人郁闷、愤怒的退票经历。

平台拒绝恢复订单或改期

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内地男¥1.5万买机票退款仅得¥432，携程航司互相卸膊。

内地男¥1.5万买机票退款仅得¥432，携程航司互相卸膊。

内地男¥1.5万买机票退款仅得¥432，携程航司互相卸膊。

据内地网民林先生反映，他早前在携程APP花费15,217元（人民币，下同）购买一张由北京飞往纽约的中国国际航空机票，其后因行程变动申请退票。林先生表示，办理退票手续时，曾注意到页面显示「400多元」的费用提示，下意识以为这是需扣除的退票手续费，便随即确认提交。不料次日核对账户时，才惊觉平台最终竟仅退还432元，导致他净损失近1.5万元。

发现巨额损失后，林先生要求恢复原机票订单或办理改期，但遭到平台拒绝。身为该平台黑钻会员的林先生指出，平台给出的解决方案是用其账户内的30万积分折现3,000元作为补偿，而这也无异于用消费者自身的权益来进行所谓的「补偿」。

林先生事后质疑平台的介面设计存在误导。他指出，购买机票时，该机票被放置于APP的显眼位置吸引顾客，但「仅部分税费可退」等关键限制条款，却仅以极小的字体标注。

退票时须独自评估风险

此外，他发现，同页面下方支持退改的同航线机票仅贵400元。他批评，平台能快速比价，却未提供醒目提示告知「多花400元可避免上万元损失」。他认为，平台在售票时提供统一入口，而退票时却让消费者独自面对复杂风险与规定。

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对此，携程工作人员回应表示，该机票的退票政策由国航制定，规定为起飞前后均不得退票。林先生获退的432元中，包含了374元可退税费以及58元携程附加服务包。平台更强调提示字样已在价格旁展示，且订单已退票完成，无法重新恢复。

然而，当林先生向国航客服查询相关退改细则时，国航方面则表示该机票属于第三方出票，具体退费标准需直接联系出票平台，也就是携程。

「退改签规则如同迷宫」

事件亦引发不少网民热议。有网民无奈表示，平台与航空公司互相推诿，让消费者无所适从；亦有留言痛批，这种互踢皮球的背后，本质上是规则制定者的合谋，平台利用技术优势隐匿风险，最终将结构性损失完全转嫁给普通消费者。更有网民怒轰此类做法属于「霸王条款」，若不彻底废除，受害的永远是消费者。

此外，也有不少人深有同感地指出，大家都有工作繁忙或一时疏忽的时候，平台将退改签规则设计得如同迷宫，不应将所有精密包装下的风险，全部归咎于消费者个人身上。