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南海仁爱礁冲突︱因人道主义中方准菲方转运伤员 另提严正交涉：停止挑衅炒作

即时中国
更新时间：13:24 2026-07-21 HKT
发布时间：13:24 2026-07-21 HKT

中国海警局新闻发言人姜略表示，今日（21日）上午，中方出于人道主义考虑，允许菲律宾方面采取舰载小艇过驳方式，将非法「坐滩」仁爱礁的57号舰上伤员，转运至菲律宾海警9702号船。

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期间，中国海警对菲方船只进行了询问确认并全程进行监管。中国海警局强调，将依法持续在仁爱礁及其附近海域开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

中方：菲律宾挑衅在先 反倒打一耙

同日（21日），中国外交部边海司负责人就菲律宾在仁爱礁蓄意挑衅、袭击中国海警执法人员紧急召见菲驻华大使，提出严正交涉。

中方指出，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，是中国领土。中国海警在仁爱礁附近海域开展执法活动合理合法。菲律宾非法「坐滩」军舰施放2艘橡皮艇以危险方式抵近、冲撞中国海警船艇，菲方人员恶意滋扰攻击中方执法人员，危及中方人员安全，性质恶劣。菲方挑衅在先，反而倒打一耙，歪曲事实，恶意炒作。

中方对此强烈不满，严正抗议。中方要求菲方立即停止滋事挑衅，停止煽宣炒作。中方将采取措施坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。

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