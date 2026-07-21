南海仁爱礁冲突︱中方因人道主义准菲方转运伤员 另提严正交涉：停止挑衅炒作

中国海警局新闻发言人姜略表示，今日（21日）上午，中方出于人道主义考虑，允许菲律宾方面采取舰载小艇过驳方式，将非法「坐滩」仁爱礁的57号舰上伤员，转运至菲律宾海警9702号船。

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期间，中国海警对菲方船只进行了询问确认并全程进行监管。中国海警局强调，将依法持续在仁爱礁及其附近海域开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。

外交部发言人林剑今日（21日）主持例行记者会时表示，林剑指出，近日，菲方在仁爱礁蓄意挑衅、暴力袭击中方的执法人员，事后还倒打一耙，歪曲炒作，中方对此强烈不满和坚决反对。中方已于今天上午向菲方提出严正交涉。中方敦促菲方切实履行承诺，立即停止海上的滋事挑衅和不实炒作。

林剑亦表示，2024年7月，中方基于三点原则立场，同菲方就仁爱礁运补人道主义生活物资达成临时性安排。中方的立场没有变化。

林剑强调，菲律宾派军舰在仁爱礁长期坐滩，侵犯中国主权，违反《南海各方行为宣言》，中方仍要求菲方拖走非法的坐滩军舰，恢复仁爱礁无人、无设施的原状；在菲方拖走该舰前，中方愿从人道主义出发，在菲方事先向中方通报，并经现场核查后，允许菲方对该舰居住人员提供生活物资补给，中方将全过程予以监控；如果菲方试图建设固定设施和永久哨所，中方绝不接受，将坚决依法依规予以拦阻。

中方：菲律宾挑衅在先 反倒打一耙

同日（21日），中国外交部边海司负责人就菲律宾在仁爱礁蓄意挑衅、袭击中国海警执法人员紧急召见菲驻华大使，提出严正交涉。

中方指出，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，是中国领土。中国海警在仁爱礁附近海域开展执法活动合理合法。菲律宾非法「坐滩」军舰施放2艘橡皮艇以危险方式抵近、冲撞中国海警船艇，菲方人员恶意滋扰攻击中方执法人员，危及中方人员安全，性质恶劣。菲方挑衅在先，反而倒打一耙，歪曲事实，恶意炒作。

中方对此强烈不满，严正抗议。中方要求菲方立即停止滋事挑衅，停止煽宣炒作。中方将采取措施坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。