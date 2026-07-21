罗湖口岸｜两女裤袋胀卜卜又识喐 关员一截竟搜出濒危鹦鹉｜有片

深圳罗湖海关近日侦破一宗极具心思但手法拙劣的活体濒危物种走私案。两名同行女性旅客企图利用宽松的长裤作掩护，将两只高价活体濒危鹦鹉藏于裤袋内企图闯关，最终因口袋异常鼓起及行路姿势怪异而引起海关注意落网。经专业机构鉴定，涉案雀鸟属受管制濒危物种，案件目前已转交相关部门跟进。

纱网裹鸟脚部全被绑

案发当日，海关关员在罗湖口岸发现两名身穿宽松长裤的女性旅客相继步入海关监管区，且均未向海关主动申报任何物品。由于两人的裤袋部位有极不自然的明显凸起，神情慌张，关员随即依法将二人拦截并带往一旁作进一步检查。

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海关人员在两人的裤袋内，各检获一个黑色密封塑料袋，且能清晰感受到袋内有活物不断蠕动的迹象。关员将塑料袋拆开后，赫然发现里面是用半透明纱网紧紧包裹的活体鹦鹉共2只。为了防止雀鸟挣扎或发出鸣叫泄露行踪，这两只鹦鹉的脚部均已被细绳紧紧捆绑，手法极其不人道。

葵花凤头与金头凯克属二级濒危

经深圳海关动植物检验检疫技术中心进行物种鉴定，确认该2只活体鹦鹉分别为「葵花凤头鹦鹉（Sulphur-crested Cockatoo）」及「金头凯克鹦鹉（Black-headed Parrot）」，两者均被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ，属于受国家严格管制进出口的濒危物种。

深圳海关再次向旅客发出严厉提醒，根据相关野生动物保护法律法规，除合法持有官方签发的野生动植物进出口证书外，严禁任何形式的贸易、携带或邮寄濒危物种及其制品进出境。海关强调，切勿以身试法，任何走私或偷运活动一经查实，情节严重构成犯罪者，将会被依法追究刑事责任。