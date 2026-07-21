全国高考2026︱河北女忆高考684分却错信「规划师」 误入「双非」大学抱憾至今

香港DSE日前放榜，不少考生与家长正忙于选校排志愿，可谓有人欢喜有人愁。而在内地，高考志愿填报亦进行得如火如荼。近日，便有河北网友痛心爆料，指自己当年虽然考获高分，却因误信所谓的「志愿规划师」而选错学校，至今仍活在这层阴影之中。

本可轻松报考顶尖院校

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由于内地高考志愿填报时间由各省教育部门自行安排、并无全国统一，目前多数省份的本科批次已陆续结束，专科批次则多集中于7月下旬至 8 月初。

河北考生齐羽于2018年高考取得684分的佳绩。在河北省，该分数当年本可报考中央财经大学、上海财经大学等顶尖「211」院校。然而，她因轻信一位收费3,000元人民币的高考志愿填报规划师，最终报考并获录取至北京一所成立仅一年的「双非」院校。

「双非」原本指非「211工程」及非「985工程」的内地普通本科院校。随著「985」与「211」统筹为「双一流」建设，「双非」现指未入选「一流大学」与「一流学科」建设的高校，涵盖了一本、二本及三本等所有非「双一流」的普通本科院校。

齐羽表示，其分数至今仍是该校录取的最高分，而这项决定也成为她多年的遗憾。

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齐羽的遭遇并非个例。事实上，内地志愿填报咨询市场品质参差，收费由数百元至上万元不等。部分机构招聘的「志愿规划师」实为Sales（销售岗位），培训重点主要在于包装履历与打造人设。

有部分从业者入职不足两个月，甚至未曾接受高等教育，在直播咨询时直接利用AI搜寻答案回复；亦有家长花费8,800元购买服务，最终仅收到一份未妥善排版的AI生成范本。

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内地教育部及相关部门曾多次发布预警，指出国家职业资格目录中并未设有「高考志愿规划师」相关认证，市面上各类机构颁发的证书均无官方效力，所谓「内部数据」亦属不实资讯。官方呼吁考生与家长，各省考试院官网及教育部「阳光志愿」系统等官方渠道均设有免费参考服务，填报志愿时应理性参考，妥善掌握人生选择权。

