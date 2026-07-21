地铁吐血︱重病少女生命倒计时坦言「面对死亡有点怕」 痛批爱心厨房遭「呃饮呃食」

早前在地铁因重病吐血、随后脱衣擦拭地板而引发广泛关注的胡心瑶，近日公开发声。她透露，由其创办的公益机构「鹿灵瑶病友之家」近期出现了「蹭吃蹭喝」的现象，并为此严正表态：「我们会严厉打击这种行为。」

今年6月17日，胡心瑶发起的爱心厨房正式开放，在重庆医科大学附属第一医院门口免费发放午餐，不过她却发现开始有人「白嫖」伙食。

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6月接7张病危通知单

7月2日，内媒《羊城晚报》记者在地铁吐血女孩胡心瑶处获悉，目前她的身体状况极不理想。自6月23日起，她已连续接获7张病危通知单，「随时都有可能有生命危险」。

胡心瑶向记者透露，目前她的治疗陷入被动局势，发病时出血难以止住，血压更持续下降。「当医生委婉劝说保守治疗、建议放弃积极救治时，心里涌上难以言说的酸涩。」

在讲述这些经历时，她的语气并没有太大波澜。面对死亡，她坦言「有一点点害怕」，但支撑她勉力求生的，更多依然是那份坚持做公益的初心。

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7月18日胡心瑶更为重庆彭水山体崩塌灾区捐款3万元，称钱留著没意义 。‌‌‌

23岁身患重病的胡心瑶今年3月在搭乘地铁期间突然吐血，染污车厢地板。她其后竟拖著病弱之躯，毅然脱下自己的外套将血迹擦干。这一幕被同车乘客拍下并上传网络，其坚毅与公德心令无数网民为之动容。据悉，事发当日胡心瑶更再次接获医院发出的病危通知书。

原来，胡心瑶长期患有IgA血管炎及ANCA血管炎，其后恶化为肾衰竭，需频繁进出医院。她长期受肺部感染、心力衰竭及消化道出血等多种并发症困扰，仅在2025年便收到数十张病危通知书。

胡心瑶的人生故事充满波折，她曾因病情严重，两度拒绝男友求婚。而她的前男友去年却因重病不幸先她而去，临终前仍不忘转交5万元人民币，以助她治病。

由胡心瑶创办的公益项目「鹿灵瑶病友之家」，今年4月8日于重庆医科大学附属第一医院对面正式启动。该项目利用其前男友捐赠的5万元成立，为异地求医的罕见病患者及家属提供免费临时住宿。名称中的「鹿」代表对自由奔跑的憧憬，「瑶」则取自其名。胡心瑶目前最大的梦想是建立病友互助社群、互相扶持，冀望世上能「少一个胡心瑶」。

为感谢乡亲的资助其治病，胡心瑶去年9月曾在家乡设宴，答谢村民的照顾，并嘱托乡亲在她身故后，能多加关照其年迈的父母。